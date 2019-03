Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Her şeyin temelinde adalet var. Bütün insanlığın görevi, adaleti temin etmektir. Adalet, makul olan, meşru olandır. Bunu ölçü alırsanız hem kendiniz rahat edersiniz hem de çevreniz rahat eder" dedi.

TBMM Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferans kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesine (SDÜ) konuk oldu. SDÜ Hukuk Fakültesi ile Ombudsmanlık ve Arabuluculuk Topluluğu tarafından Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin öğrenciler açısından oldukça faydalı olduğunu belirten Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu örf, adet ve kültürümüzde var olan ombudsmanlığın batıdan aktarım olmadığını dile getirdi.

Vali Seymenoğlu, "Ombudsmanlık, tarihimizde de çok önemli roller üstlenmiş, faaliyetler yürütmüş, vatandaşla kamu arasında sorunlara dostane yoldan çözümler bulmuş bir kurumdur" diye konuştu.

"Çok ciddi yatırımlar yapıldı"

SDÜ öğrencilerini düzenlemiş oldukları etkinlikten dolayı tebrik eden TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Meclis Başkan Vekili olmadan önce TBMM Plan, Bütçe ve Komisyon Başkanı olarak görev yaptığı süreçte son derece önemli kanunları çıkardıklarını ve 2012 yılında çıkarılan Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Kuruluş Kanununun da bunlar arasında bulunduğunu söyledi.

Bilgiç, "Son 16 yılda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği dönemine baktığımızda Türkiye'deki en önemli reformların demokrasi, insan hakları ve şeffaflık noktasında olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de uzayan yargı süreçleri, verilen hukuksuz kararlara ilişkin mücadele, devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılması, yargı süreçlerinin kısaltılması için bütün altyapının iyileştirilmesi adına çok ciddi yatırımlar yapıldı. Ana başlıklardan bir tanesi de devletin şeffaf ve hesap verilebilir olması. Buna ilişkin Kamu Etik Kanunu, Sayıştay Kanunu, Bilgi Edinme Kanunu gibi pek çok hukuki düzenleme yapıldı. Bunlardan belki de en önemlisi Kamu Denetçiliği Kurumu idi. Kurum gücünü anayasadan alan bir kurum" şeklinde konuştu.

"Her şeyin temelinde adalet var"

Geleceğin temsilcileri ile bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getiren TBMM Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, dünyadaki bütün düşünce akımlarının, ideolojilerin, dinlerin insanın adaleti gerçekleştirmesi için örgütlendiğini dile getirdi. Kuran-ı Kerim'de de adalet kavramı üzerinde çok durulduğuna vurgu yapan Malkoç, "Her şeyin temelinde adalet var. Bütün insanlığın görevi, adaleti temin etmektir. Adalet, makul olan, meşru olandır. Bunu ölçü alırsanız hem kendiniz rahat edersiniz hem de çevreniz rahat eder" ifadelerini kullandı.

Malkoç, atalarımızın, dünyanın en kritik coğrafyasını yani Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanları 600 yıl boyunca idare ettiğine dikkat çekerek "Fakat şu anda o sınırlar içerisinde 35 devlet var ve bu topraklarda huzur, barış ve adalet bulunmuyor" dedi.

Adalet olunca kavganın yerini huzurun alacağına dikkat çeken Malkoç, gençlere "Hiçbir zaman yarım olmayın, her zaman tam olun. Ülkemizin 2023 hedefleri var. Bu hedefler arasında Türkiye'yi dünyadaki ilk 10 üniversite arasında yerleştirmek var. Şu an çok iyi imkanlara sahipsiniz. Kendinizi iyi yetiştirin her zaman en iyisi olmaya çalışın. Umudumuz sizlersiniz" diyerek tavsiyelerde bulundu.