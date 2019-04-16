TBMM Milli Savunma Komisyon Üyesi Gökgöz, Kara Havacılık Okulu'nda incelemelerde bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Kara Havacılık Okulu Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Komisyonu Üyesi Mehmet Uğur Gökgöz'ü Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Nadir Gündüz karşıladı. Kara Havacılık Okulu Şeref defterini imzalayarak ziyaretine başlayan Gökgöz, sonrasında yapılan faaliyetler ve genel durum ile alakalı bilgi aldı.

Uçuşların kontrol noktası olarak inşa edilen 33 metre yüksekliğindeki kuleye çıkarak araziyi inceleyen Milletvekili Gökgöz, askeri personel ile de sohbet etti.

Kule ziyaretinin ardından askeri helikopterlerin bakımının ve tamirinin yapıldığı hangarları ziyaret eden Gökgöz, Tuğgeneral Gündüz ile birlikte helikopterleri ve uçuş bilgilerini inceledi.

Ziyareti sonrasında değerlendirmelerde bulunan Gökgöz, “Böylesine büyük ve işlevselliği yüksek bir tesis Isparta'mız için büyük bir kazanımdır. Böyle bir yerleşkenin Ankara'dan taşınarak Isparta'mıza kazandırıldığı için teşekkür ediyorum. Kara Havacılık Okuluna bu aşamada ilk kez ziyaret gerçekleştiriyorum. Isparta Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi olarak böylesine bir yatırım için havacılık ve savunma sanayiinde geldiğimiz noktadan dolayı gurur duyuyorum. Komutanımıza ve nezdinde bulunan bütün personellere kolaylıklar diliyorum. Allah yâr ve yardımcıları olsun inşallah” ifadelerine yer verdi.