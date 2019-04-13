TDF'nin Yaz Dağcılık Eğitim Kampı Isparta'da başladı

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun (TDF) 2019 yılı faaliyet programında yer alan ‘Yaz Dağcılık Eğitim Kampı' bugün başladı. Isparta'nın Sütçüler ilçesi Çandır Köyü'ndeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda 13-19 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Yaz Dağcılık Eğitim Kampı için Türkiye genelinden kente gelen sporcuları Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) karşıladı.

Eğirdir'e gelen 79 sporcu, 11 antrenör eşliğinde bugün saat 11.00 de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra misafir sporculara hitap eden Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, doğa bilincinin ve sporun önemini vurgulayarak, bu tür faaliyetlere her zaman destek olacaklarını belirtti. Belediye Başkanı Veli Gök, sporcuları Eğirdir'de görmekten duyduğu memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Çelenk sunma töreninden sonra Eğirdir'i gezerek alışverişlerini yapan sporcular, öğle saatlerinde Sütçüler ilçesindeki Çandır Köyü'nde bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'na hareket etti.

Yaz kampına katılan sporculara ev sahipliği yapan ETUDOSD Başkanı Durmuş Uçgun ve yönetim kurulu üyeleri, 20-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 2. kampa 130 sporcunun katılımının beklendiğini bildirerek, sporculara araç katkısı sağlayan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ile Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'e teşekkür etti.