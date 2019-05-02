Teknoloji çağı öğrencilerine robotik sınıf açılışı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Yalvaç ilçesindeki Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu'nda oluşturulan, teknoloji ve internetin temelinin öğretileceği robotik kodlama sınıfının açılışını yaptı. Açılışta konuşan Vali Ömer Seymenoğlu, “Öğretmen ve öğrencilerimizin gayretiyle çocuklarımızın bu işle yakinen ilgilenmelerine fırsat sunmamız lazım. Çünkü, yazılım bu yüzyılın en önemli konularından birisi, çocuklarımız da bu konuda oldukça başarılı ve meraklı, bugünkü çalışmalarından bunu da gördük” dedi.

Öğrencilerden coşkulu karşılama

Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu'nda öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanan Vali Seymenoğlu öğrencilerin halk oyunu gösterini izledikten sonra robotik kodlama sınıfının açılışını gerçekleştirdi. Öğrencilerin kodlama temelli robot çalışmalarını, bilgisayar programlarını ve 3 boyutlu yazıcıdan elde edilen materyallerini inceleyerek bilgi alan Vali Seymenoğlu, öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

“Yazılım bu yüzyılın en önemli konularından birisi”

Yaptığı açıklamada teknoloji çağında teknolojiden uzak kalmanın mümkün olmadığını ve fırsat buldukça teknolojik laboratuvarları oluşturmak gerektiğini aktaran Vali Seymenoğlu, “Öğretmen ve öğrencilerimizin gayretiyle çocuklarımızın bu işle yakinen ilgilenmelerine fırsat sunmamız lazım. Çünkü, yazılım bu yüzyılın en önemli konularından birisi, çocuklarımız da bu konuda oldukça başarılı ve meraklı, bugünkü çalışmalarından bunu da gördük. Ben çocuklarımızdan şunu da istiyorum; sadece bu tür çalışmalarla sınırlı kalmamaları lazım, diğer taraftan okul eğitimlerini layıkıyla yerine getirebilmeleri için anne ve babalarının, öğretmenlerinin söylediklerine de kulak vermeleri lazım. Ve Vali amcaları için de günde en az bir sayfa kitap okumaları lazım. Ne kadar çok okuralarsa ufukları o kadar genişler. Daha çok şeyi merak ederler” dedi.

Vali Seymenoğlu çıkışta ayrıca, okulun ziyaretçi defterine ismini ve görüşlerini yazarak imza attı.