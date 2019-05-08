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Tele takılıp yaralanan peçeli baykuş iyileştirilerek doğaya salındı

Isparta’da elektrik tellerine takılarak yaralanan peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.

Isparta'da elektrik tellerine takılarak yaralanan peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince 3 gün süren tedavisinin ardından doğaya salındı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Denetim görevlileri, uçamaz vaziyette bulunan peçeli baykuş için harekete geçti. Isparta Kara Havacılık Okuluna (KHO) giden görevliler tarafından teslim alınan baykuşun Veteriner Hekim Hakan Dadak'ın yaptığı kontrolde tele takılması sonucunda ayaklarından yaralandığı belirlendi. Bakıma alınan baykuş, 3 günlük tedavisi tamamlanarak doğaya bırakıldı.

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