İhlas Haber Ajansı

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Telefon çekilişi adı altında 500 bin lira dolandırdılar

Isparta’da sosyal medya üzerinden çekilişten telefon kazandıklarını söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Isparta'da sosyal medya üzerinden çekilişten telefon kazandıklarını söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı. Vatandaşları 500 bin lira dolandırdıkları belirlenen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya siteleri üzerinden telefon çekilişinden telefon kazandıklarını söyleyerek vatandaşlardan gümrük vergisi bedeli ve tekrar para göndermeleri halinde telefonu göndereceklerini söyleyerek yüklü miktarda para talep eden şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda vatandaşları telefon çekilişi adı altında yaklaşık 500 bin TL dolandırdıkları tespit edilen şüpheli F.E. ve T.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen F.E. ve T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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