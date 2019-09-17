‘Tesis ve maddi kaynak yok' diyerek ligden çekildiler

Altyapıya verdiği önemle bilinen 1. Amatör Futbol Ligi ekibi Çünürspor ile Güneykentspor'un tesis, maddi sıkıntılar ve yönetim boşluğu nedeniyle liglerden çekildiği öğrenildi.

Çünürspor Kulüp Başkanı Gökhan Küçükhayrat yaptığı açıklamada, çekilme kararını doğrulayarak, Isparta merkezinde spor tesislerinin yetersizliğine sitem etti. Başkan Küçükhayrat, 1988 yılında kurulduğu günden bu yana Isparta futboluna hizmet eden, amatör liglerin tamamına katılan, kurulduğu yılda Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle renkleri bordo-mavi olan Çünürspor Kulübü, liglere katılmama kararı aldığını bildirdi.

Çünürspor Kulübü Başkanı Gökhan Küçükhayrat, “Özellikle son 4 yıldır Isparta futboluna genç yetenekler yetiştirmeyi hedef koyan, geçtiğimiz yıl 2. Amatör'de genç bir kadroyla şampiyon olan Çünürspor, mahallede herhangi bir tesis, idman yeri, saha ve benzeri hiçbir alanı bulunmadığı için gençlerimize tam anlamıyla erişim sağlayamamaktadır. Amacımızı yerine getiremediğimiz için hiçbir devlet kurumundan destek alamadığımız için Gökhan Küçükhayrat, Mahmut Yalçın, Alper Özek, Oktay Tütüncü ve Musa Ali Solmaz olarak kulübün tüm giderlerini cebimizden karşıladık. İlkemiz oyuncu yetiştirmek olduğu için önceki yıllarda Isparta Davrazspor'a bedelsiz olarak oyuncu gönderdik. Resmi kurumların desteği olmadan, kulüplere bir gelir sağlanmadan bu işin yapılması imkansızdır. Mahallemizdeki 15 bin kişinin dahi spor yapabileceği bir alan bulunmadığı için maalesef, istemediğimiz, böylesine üzücü bir karara imza atmak durumundayız. Umuyoruz ki, mahallemizdeki gençler biz olmadan da spor yapmaya devam edebilir. Kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları için gerekli ortam sağlanabilir. O nedenle ligden çekilme kararı aldık" dedi.

Güneykentspor da ligden çekiliyor

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nin iddialı ekibi Güneykentspor da Çünürspor gibi liglerden çekilme kararı aldı. Kulüp Yöneticisi Gani Aşan, yaptığı açıklamada, “1988 yılından bu yana rakiplerine kök söktüren Güneykent Spor kulübü 2019 yılına kadar aktif olarak yeşil sahalarda boy göstermiştir. Güneykent adından Isparta ve çevre illerde gururla söz ettirmiştir. Bu seneki tüm çabalarımıza rağmen maddi sıkıntılardan dolayı tarihinde ilk kez büyük bir hüzünle küme düşmeyi de göze alarak yönetim olarak liglere katılmamaya karar verdik” ifadelerini kullandı.