TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - Afyonspor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 16. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı Afyonspor'la 0-0 beraber kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Sinan Bilen, Çağrı Yıldırım
Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç, Musa Nizam, Cem Özdemir, Abdullah Topkara, Cemal Kızılateş, Muhammet Aran, Hüseyin Afkan, Erdem Seçgin, Osman Torun, Bahadır Yıldırım (Ömer Kandemir dk. 83 ?), Bahattin Berke Demircan (Burak Aydın dk. 74)
Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun (İsmail Hakkı dk. 55), Mete Yıldız, Eren Tokat, Muhammed Mustafa Özbay (Burak Topçu dk. 66), Mahmut Emir, Olcay Şahan, Uygar Zeybek, Yavuz Selim Tek (Eray Akar dk. 66), Atakan Üner (Berat Tosun dk. 76), Ege Özkayımoğlu (İlke Tankul dk. 76)
Sarı kartlar: Hüseyin Afkan, Ömer Kandemir (Isparta 32 Spor) Alper Tursun, Eren Tokat (Afyonspor)