TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - Anagold 24 Erzincanspor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ispartaspor, Anagold 24 Erzincanspor'la oynadığı maçı 2-0 kaybetti.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Volkan Okur, Fatih Karatağ, Mustafa Onur Özgenç
Isparta 32 Spor: Alp Arda, Ozan İsmail Koç, Efşan Geçgin (Emirhan Sevil dk. 90 ?) Sabrican Vural (Ayberk Nazlı dk. 61), Kadir Turhan, Ertuğrul Kurtuluş, Mustafa Diler (Emre Kartal dk. 90 ?), Bahadır Yıldırım (Mustafa Acar dk. 80), Akif Özerli (Burak Aydın dk. 46), Cemal Kızılateş, Hakan Can Çimen
Anagold 24 Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz, Yunus Emre Çakır, Birhan Vatansever, İbrahim Can Köse (Uğurcan Bekçi dk. 57), Kadir Arı, Mustafa Ethem Erboğa (Muhammed Demirci dk. 57), Mümin Talip Pazarlı, Rıdvan Türker, Canberk Dilaver, Ozan Papaker (Seyid Niyazi Özcan dk. 90 ?), Sefa Akgün (dk. 80 Sefa Küpeli) (Seyit Niyazi Özcan dk. 80)
Goller: Mustafa Ethem Erboğa (dk. 29), Ozan Papaker (dk. 66) (Anagold 24 Erzincanspor)
Sarı kartlar: Ertuğrul Kurtuluş (Isparta 32 Spor), Canberk Dilaver (Anagold 24 Erzincanspor)