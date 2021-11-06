TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - Ankara Demirspor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'un 11. hafta mücadelesinde Isparta 32 Spor, sahasında Ankara Demirspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Uğur Onay, Muhammet Ali Doğan
Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç, Mahmut Altınkaya (Bozan Uymaz dk. 46), Şamil Başaran (Said Can dk. 79), Efşan Geçgin, Kadir Turhan, Ertuğrul Kurtuluş, Mustafa Diler (Embiya Ayyıldız dk. 83 ?), Arif Birşen Taner Gümüş, Mustafa Acar, Burak Aydın (Furkan Özdemir dk. 64)
Ankara Demirspor: Oğuz Çalışkan, Hüseyin Eren Bektaş, Kamil İçer, Hasan Kaya (Mustafa Fettahoğlu dk. 86 ?), Yusuf Akyel (Ahmet Sivri dk. 86 ?), Harun Aydın, Umut Pusat (Çağrı Bülbül dk. 78), Alim Harlak (Serdar Eylik dk. 71), Aykut Civelek, Rahmi Can Karadaş, Ergin Keleş (Mücahit Can Akçay dk. 76)
Gol: Umut Pusat (dk. 52) (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Hüseyin Eren Bektaş, Yusuf Akyel, Mücahit Can Akçay (Ankara Demirspor), Mustafa Diler (Isparta)