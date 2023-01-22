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TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - Esenler Erokspor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Atatürk


Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Osman Baruk, Erdi Abdülmecit Sayar


Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç, Halil Duman, Musa Nizam, Osman Torun, Bahadır Yıldırım, Cemal Kızılateş (Burhan Eşer dk. 90 ?), Hüseyin Afkan, Erkan Süer (M. Enes Alphan dk. 63), Erdem Seçgin, Ömer Çiçek (Samet Karakoç dk. 71), B. Berke Demircan (Koray Yağcı dk. 63)


Esenler Erokspor: Akın Alkan, Serdar Cansu, Muharrem Öner, Sakıb Aytaç, Eşref Korkmazoğlu, Emir Alagöz (Alper Kahraman dk. 61), Özcan Aydın (İdris Furat dk. 85), Yusuf Akyel, Sertaç Çam, Berk İsmail Ünsal, Serhat Baştan (Onur Eriş dk. 61),


Kırmızı kart: Halil Duman )Isparta 32 Spor)


Sarı kartlar: B. Berke Demircan, Hüseyin Afkan, Osman Torun

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