TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - İnegölspor: 0

TFF 2.
Ligi Beyaz Grup 25. haftasında Isparta 32 Spor sahasında karşılaştığı İnegölspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Taner Tuncer, Ramazan Ufuk Aydaş, Mehmet Dura
Isparta 32 Spor: FurkanBekleviç, Ömer Kandemir, Muhammed Aran, Musa Nizam, Osman Torun, Cem Özdemir, Cemal Kızılateş (Erkan Süer dk. 74), Hüseyin Afkan, Erdem Seçgin, Ömer Çiçek (Burhan Eşer dk. 7, Abdullah Topkara dk. 84 ?), Koray Yağcı (Bahattin Berke Demircan dk. 74)
İnegölspor: Gökhan Siverek, Metincan Cici (Yasin Palaz dk. 78), Sefa Durmuş (Furkan Özyapı dk. 90), Orhan Aktaş, ErmanBulucu, Gökhan Meral ( Batuhan Salman dk. 64), Volkan Altınsoy, Yılmaz Özeren , Ali Akkuş, Alperen Pak (Uğur Utlu dk. 64 ), Ömer Faruk Ermeç
Sarı kartlar: Muhammed Aran, Erdem Seçgin (Isparta 32 Spor), Erman Bulucu, Volkan Altınsoy, Uğur Utlu (İnegölspor)