TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - Şanlıurfaspor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Isparta 32 Spor, evinde Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Safa Yılmaz, Samet Özkul, Efe Kurtuluş
Isparta 32 Spor: Alp Arda, Bahadır Yıldırım, Ertuğrul Kurtuluş, Kadir Turhan, Arif Birşen (Burak Aydın dk. 46), Enes Subaşı, Atalay Gürel (Ozan İsmail dk. 70) Cemal Kızılateş (Hakan Çimen dk. 90 ?), Mustafa Acar (Gökhan Göksu dk. 70), Altar Han Hidayetoğlu, Sabrican Vural
Şanlıurfaspor: Tolgahan Acar, Behlül Aydın (Vedat Bora dk. 86 ?), Muhammed Enes Durmuş (Enes Çolak dk. 79), Ferhan Evren (Mustafa Durak dk. 85 ?), Emir Miray Köksal, Erkan Kaş (Taner Gümüş dk. 74), Şiyar Kepir, Feyyaz Belen, Sinan Kurumuş (Fırat Arıkan dk. 74), Burak Aslan, Muhammed Raşit Yöndem
Gol: Sinan Kurumuş (dk. 65) (Şanlıurfaspor)
Kırmızı kart: Feyyaz Belen (dk. 68) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Ertuğrul Kurtuluş (Isparta Spor), Burak Aslan (Şanlıurfaspor)