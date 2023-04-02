TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 1 - Arnavutköy Belediye Gençlikspor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 30. haftada Isparta 32 Spor, sahasında ceza nedeniyle seyircisiz oynadığı maçta Arnavutköy Belediye Gençlikspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçın Karnesi:
Stat: Atatürk
Hakemler: Enver Aydın , Serdar İla Bedirhan Soydemir
Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç, Musa Nizam, Cem Özdemir, Burak Aydın (Abdullah Topkara dk. 46), Cemal Kızılateş (Koray Yağcı dk. 69), Hüseyin Afkan, Halil Duman, Osman Torun, Erdem Seçgin (Erkan Süer dk. 69), Samet Karakoç (Bahadır Yıldırım dk. 46), Bahattin Berke Demircan
Arnavutköy Belediye Gençlikspor: Fatih Gülmez, Mert Caymaz, Tolga Şahin (Berat Satılmış dk. 76), Furkan Yaman (Doğancan Aynacı dk. 90+3 ?), Ömer Faruk Yılmaz, Egehan Gök, Kerem Kılıç, Furkan Işıkdemir (Hakan Turan dk. 83 ?), Berat Ali Genç (Adem Türk dk. 76), Ferhat Görgülü, Osman Bayrak
Sarı Kartlar: Bahattin Berke Demircan (Isparta 32 Spor), Berat Ali Genç, Fatih Gülmez (Arnavutköy Belediye Gençlikspor)
Goller: Ferhat Görgülü (dk. 61), Furkan Yaman (dk. 64) (Arnavutköy Belediye Gençlikspor), Cem Özdemir (dk. 74 pen.) (Isparta 32 Spor)