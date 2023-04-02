İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 1 - Arnavutköy Belediye Gençlikspor: 2

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 30. haftada Isparta 32 Spor, sahasında ceza nedeniyle seyircisiz oynadığı maçta Arnavutköy Belediye Gençlikspor'a 2-1 mağlup oldu.



Maçın Karnesi:


Stat: Atatürk


Hakemler: Enver Aydın , Serdar İla Bedirhan Soydemir


Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç, Musa Nizam, Cem Özdemir, Burak Aydın (Abdullah Topkara dk. 46), Cemal Kızılateş (Koray Yağcı dk. 69), Hüseyin Afkan, Halil Duman, Osman Torun, Erdem Seçgin (Erkan Süer dk. 69), Samet Karakoç (Bahadır Yıldırım dk. 46), Bahattin Berke Demircan


Arnavutköy Belediye Gençlikspor: Fatih Gülmez, Mert Caymaz, Tolga Şahin (Berat Satılmış dk. 76), Furkan Yaman (Doğancan Aynacı dk. 90+3 ?), Ömer Faruk Yılmaz, Egehan Gök, Kerem Kılıç, Furkan Işıkdemir (Hakan Turan dk. 83 ?), Berat Ali Genç (Adem Türk dk. 76), Ferhat Görgülü, Osman Bayrak


Sarı Kartlar: Bahattin Berke Demircan (Isparta 32 Spor), Berat Ali Genç, Fatih Gülmez (Arnavutköy Belediye Gençlikspor)


Goller: Ferhat Görgülü (dk. 61), Furkan Yaman (dk. 64) (Arnavutköy Belediye Gençlikspor), Cem Özdemir (dk. 74 pen.) (Isparta 32 Spor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.