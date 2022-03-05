TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Nazilli Belediyespor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 29. haftasında Isparta 32 Spor sahasında karşılaştığı Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemlen: Erdem Mertoğlu, Volkan Kaan Topal, Giray Kara
Isparta 32 Spor: Alp Arda, Efşan Geçgin, Sabrican Vural (Ahmet Hakan Sevinç dk. 72), Kadir Turhan, Atalay Gürel (Ozan İsmail Koç dk. 72), Ertuğrul Kurtuluş, Mustafa Diler, Bahadır Yıldırım, Cemal Kızılateş, Altar Han Hidayetoğlu (Ayberk Nazlı dk. 90 ?), Hakan Can Çimen (Akif Özerli dk. 84 ?)
Nazilli Belediyespor: Zekeriya Toplayan, Mehmet Ersavaş, Ebu Sıddık Çelik (Cemal Şener dk. 58), Koray Baykara, Mert Er Estik, Ömer Uzun (Ahmet Gökbayrak dk. 58), Onur Demir, Selçuk Hakalmaz, Bünyamin Cesur Karataş, Mert Çapar, Fatih Üge (Hasan Demir dk. 46)
Gol: Cemal Kızılateş (dk. 47)
Sarı kartlar: Mert Er Estik, Mehmet Ersavaş, Bünyamin Cesur Karataş, Koray Baykara (Nazilli Belediyespor), Sabrican Vural (Isparta 32 Spor)