TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Akhisarspor: 1

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 25.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Isparta Atatürk
Isparta 32 Spor: Alp Arda, Ozan İsmail Koç, Kadir Turhan, Ertuğrul Kurtuluş, Arif Birşen (dk. 52 Bahadır Yıldırım), Enes Subaşı, Sabrican Vural (dk. 52 Ahmet Hakan Sevinç), Gökhan Göksu (dk. 15 Cemal Kızılateş), Mustafa Diler (dk. 46 Atalay Gürel), Mustafa Acar (dk. 80 Altar Han Hidayetoğlu), Burak Aydın
Akhisarspor: Enes Kimia, Göksu Mutlu, Yavuz Serkan Özbakan, Serkan Sefil (Mehmet Salih Yiğit ) Mert Özyıldırım, Bertuğ Bayar, Yusuf Cihat Çelik (dk. 90 Bora Yılmaz), Yusuf Acer (dk. Halil İbrahim Karavuş), Kemal Cingirt, Recep Kutun, Mert Efe Çölbeyi (dk. 84 Oğulcan Keskin)
Goller: Ertuğrul Kurtuluş (dk.60), Cemal Kızılateş (dk. 65) (Isparta 32 Spor), Yusuf Cihat Çelik (dk. 41) (Akhisarspor)
Kırmızı kart: dk. 90 Bertuğ Bayar (Akhisar)
Sarı kartlar: Ertuğrul Kurtuluş, Enes Subaşı (Isparta 32 Spor) Yusuf Acer, Recep Kutun, Yavuz Serkan Özbakan (Akhisarspor)