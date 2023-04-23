TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Bursaspor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'un 34. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Bursaspor'la 2-2 berabere kaldı.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Ali Rıza Altunbakır, Şafak Nalbantoğlu, Muhammet Mahmut Delimazı
Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç, Halil Duman, Osman Torun, Musa Nizam, Bahadır Yıldırım (Ömer Kandemir dk. 62), Cem Özdemir (Koray Yağcı dk. 84 ?), Cemal Kızılateş (Oğuzhan Öztürk dk. 71), Hüseyin Afkan, Erdem Seçgin (Erkan Süer dk. 62), Abdullah Topkara (Ömer Çiçek dk. 84 ?), Bahattin Berke Demircan
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Ertuğrul Kurtuluş, Baran Karagöz, Ozan Koç, Hasan Ayaroğlu, Bilal Güney, Beral Altındiş (Melih Sağlam dk. 68), Çağatay Yılmaz, Emre Tepegöz (Cenk Şahin dk. 46), Hamza Arıkan (Eren Tunalı dk. 46), Barış Dalkıran (Enes Gökhan dk. 70)
Goller: Bahattin Berke Demircan (dk. 18), Koray Yağcı (dk. 90) (Isparta 32 Spor), Hasan Ayaroğlu (dk. 48), Barış Dalkıran (dk. 58) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Erkan Süer (Isparta 32 Spor), Enver Cenk Şahin (Bursaspor)