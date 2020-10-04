TFF 3. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - İçel İdmanyurduspor: 0

TFF 3.
Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, 3. hafta karşılaşmasında haftaya lider giren İçel İdmanyurduspor'la golsüz berabere kaldı.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Doğu Yılmaz, Akın Karabacak, Arda Anıl Yavruoğlu
Isparta 32 Spor: Gökhan, Batuhan (Mustafa Diler dk. 75) Emre (Emir Kaan dk. 60), Serdar Ümit Deniz (Emre Yüksektepe dk. 60), Efşan, Kadir, Nurettin (Emre Yüksektepe dk. 89 ?), Volkan, Bekir Karadeniz, Arif Birşen, Volkan Serim
İçel İdmaryurduspor: Sertaç, Aslan, Ayberk, Emrullah, Burak, Fazlı (Gülhan dk. 79), Ekrem, İsmail, Sebahattin (Mahmut dk. 62), Tunahan, Yaşar (Hakkı Tosun dk. 62)
Sarı kartlar: Arif Birşen, Bekir Karadeniz (Isparta 32 Spor), Ayberk, Ekrem, İsmail (İçel İdmanyurduspor)