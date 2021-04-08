İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 3. Lig: Isparta 32 Spor: 1 - Cizrespor: 2

Misli.

com 3. Lig 3. Grupta Play-Off mücadelesi veren Isparta 32 Spor, Şırnak temsilcisi ve grupta son sıralarda bulunan Cizrespor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Atatürk


Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Yavuz Bahadır Ordu, Aykut Küçük


Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız, Kaan Dorak, Semih Üstün, Kadir Turhan, Efşan Geçgin, Serdar Ümit Deniz (Bekir Karadeniz dk. 46 ), Mustafa Diler (Kemal Ünal dk. 86 ?), Mustafa Eraslan (Mustafa Acar dk. 46) Bilal Çebi (Muhammed Çoban dk. 77 ), Nurettin Çakır, Emir Kaan Gültekin


Cizrespor: Alp Arda, Özgür Kedikli (Hüseyin Arabacıoğlu dk. 64), Ekrem Sütçü (Ahmet Demir dk. 86 ?) Oğulcan Enes Demiroğlu, Burak Yılmaz, Emrah Çalışlar, Furkan Özdemir, Emre İşçiler (Serhan Bütün dk. 64) Burak Koçer, Kağan Kayalı, Hakan Doğan (Ahmet Güney dk. 79),


Sarı Kartlar: Bekir Karadeniz, Kadir Turhan, Kemal Ünal (Isparta 32 Spor), Özgür Kedik, Serhat Bütün, Alp Arda (Cizrespor)


Goller: Özgür Kedikli (dk. 8), Kaan Dorak (dk. 77) (kk) (Cizrespor), Mustafa Acar (dk. 65) (Cizrespor)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.