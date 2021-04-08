TFF 3. Lig: Isparta 32 Spor: 1 - Cizrespor: 2

Misli.
com 3. Lig 3. Grupta Play-Off mücadelesi veren Isparta 32 Spor, Şırnak temsilcisi ve grupta son sıralarda bulunan Cizrespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Yavuz Bahadır Ordu, Aykut Küçük
Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız, Kaan Dorak, Semih Üstün, Kadir Turhan, Efşan Geçgin, Serdar Ümit Deniz (Bekir Karadeniz dk. 46 ), Mustafa Diler (Kemal Ünal dk. 86 ?), Mustafa Eraslan (Mustafa Acar dk. 46) Bilal Çebi (Muhammed Çoban dk. 77 ), Nurettin Çakır, Emir Kaan Gültekin
Cizrespor: Alp Arda, Özgür Kedikli (Hüseyin Arabacıoğlu dk. 64), Ekrem Sütçü (Ahmet Demir dk. 86 ?) Oğulcan Enes Demiroğlu, Burak Yılmaz, Emrah Çalışlar, Furkan Özdemir, Emre İşçiler (Serhan Bütün dk. 64) Burak Koçer, Kağan Kayalı, Hakan Doğan (Ahmet Güney dk. 79),
Sarı Kartlar: Bekir Karadeniz, Kadir Turhan, Kemal Ünal (Isparta 32 Spor), Özgür Kedik, Serhat Bütün, Alp Arda (Cizrespor)
Goller: Özgür Kedikli (dk. 8), Kaan Dorak (dk. 77) (kk) (Cizrespor), Mustafa Acar (dk. 65) (Cizrespor)