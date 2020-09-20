TFF 3. Lig: Isparta 32 Spor: 1 - Karşıyaka: 2

Lig 3. Grup ilk hafta maçında Isparta 32 Spor, Karşıyaka'ya 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmayı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve her iki kulübün başkan ile yöneticileri izledi. Korona virüs önlemleri kapsamında maça seyirci alınmazken bazı taraftarlar ise karşılaşmayı inşaat çatılarından izlemeye çalışsa da yetkililer bu duruma müdahale etti. Karşılaşmanın son bölümlerinde her iki takım oyuncuları arasında arbede çıktı. Maçın hakemleri olayları büyümeden yatıştırdı.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Emrah Akkaya, Mücahid Adem Çelebi

Isparta 32 Spor: Gökhan Köstereli, Kadir Turhan, Akın Karaaslan, Efşan Geçgin, Burak Sarı (Mustafa Diler dk. 65), Emre Yüksektepe, Emre Fırtına (Arif Birsen dk. 58) Nurettin Çakır (Oğuzhan Palas dk. 71), Emre Bozatlı, Volkan Serim, Volkan Çekiç

Karşıyaka: Erdoğan Acar, Cenk Özbey, Mustafa Aşan, Arif Cılak, Doğukan İnci (Burak Karapınar dk. 90 ?), Hakan Kuş, Battal Demirbilek (Batuhan Kara dk. 81 ?), Namık Barış Çelik (Mustafa Değirmenci dk. 61), Metin Peker, Onur Kıntaş, İlyas Kahraman

Goller: Cenk Özbey (dk. 62), Doğukan İnci (dk. 90) (Karşıyaka), Semih Üstün (dk. 85) (Isparta 32 Spor)

Sarı kartlar: Efşan Geçgin, Mustafa Diler (Isparta 32 Spor), Hakan Kuş (Karşıyaka)