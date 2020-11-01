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TFF 3. Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Tokat Erbaaspor: 0

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 7. maçında Tokat Erbaaspor'u 2-0 mağlup etti. Isparta 32 Spor, aldığı bu galibiyetle puanını 11'e çıkardı ve 7. sıraya yükseldi. Erbaaspor ise 4 puanla 12. sıraya geriledi.



Stat: Isparta Atatürk


Hakemler: Erdal Yılmaz, Aykut Yılmaz, Eray Pınar


Isparta 32 Spor: Gökhan, Efşan, Kadir, Volkan, Semih, Nurettin Çakır (Mustafa Acar dk. 75), Mustafa Diler, Emre Yüksektepe (Emre Bozatlı dk. 64), Bekir Karadeniz (Emre Fırtına dk. 72), Emir Kaan Gültekin, Volkan Serim


Erbaaspor: Taylan, Serhat, Emre, Burak Can, Ertuğrul, Barış Sinan (Bayduhan dk. 82), Rıdvan Çelik, Yağız (Rıdvan Gökçe dk. 63), Talha, Yunus Ünsal (Canberk dk. 65), Yusuf Yağcı (Eray dk. 82)


Goller: Volkan Serim (dk. 4), Bekir Karadeniz (dk. 55) (Isparta 32 Spor)


Kırmızı Kart: Emre Baysal (dk. 57) (Erbaaspor)


Sarı Kartlar: Nurettin Çakır, Volkan Serim (Isparta 32 Spor), Rıdvan Gökçe (Erbaaspor)

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