TFF 3.Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Elazığ Karakoçan FK: 2

Misli.
com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 26. maçında Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü ile oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı.
Isparta Atatürk Stadı'nda bugün oynanan karşılaşmayı Rize Bölgesinden Sinan Dereci, İsmail Ertunç ve Soner Akgün isimli hakemler yönetti. Isparta32 spor Serdar Ümit Deniz'in penaltı golüyle 35 dakikada 1-0 öne geçti. Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü 45. dakikada Muhammed Sak'ın penaltı golüyle eşitliği yakaladı: 1-1
Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü, 78. dakikada Ahmet Can Arık ile yenik durumdan önüne geçti:1-2. Isparta 32 Spor
87 Dakikada Serdar Ümit Deniz'in ayağından penaltıdan beraberliği sağladı 2-2.
Isparta 32 Spor, 38 puanda kalırken Elazığ ise puanını 32'ye çıkarttı.