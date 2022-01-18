Tilki ile kedi yiyeceklerini bölüştü

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde soğuk hava şartlarında aç kalan tilki, karnını doyurmak için şehir merkezine indi, yiyeceğini kedi ile paylaştı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Altınkum Mahallesinde, Havaların soğuması ve kar yağması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki şehir merkezine indi. O sırada karnı aç olan kedi ile karşılaşan tilki, bir bahçe duvarının üzerinde kediyle birlikte karnını doyurdu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.