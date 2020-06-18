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Tır motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Isparta’da tırla motosikletin çapışması sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Isparta'da tırla motosikletin çapışması sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konya'dan Isparta'ya gitmekte olan Mahmut K. yönetimindeki 42 VR 056 plakalı tır , Eğirdir ilçesi Sarıidris Kasabası mevkiinde yolun sağ tarafında bulunan tali yoldan ana yola çıkan Ahmet A. yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet A. olay yerinde hayatını kaybetti.

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