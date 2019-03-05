Tırcılar yeni yerine kavuştu

S. 17 Nolu Isparta Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine tahsis edilen alanın açılışı Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından yapıldı.

Isparta Belediyesi tarafından kamyoncular ve tırcılar için Bozanönü Yolunda 12 bin 500 metrekarelik bir alan araç park yeri olarak geçen günlerde tahsis edilmişti. Kamyoncular ve Tırcıların bağlı bulunduğu S.S. 17 Nolu Isparta Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi için araç park istasyonu olarak tahsis edilen alanın açılışı Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından gerçekleştirildi.

S.S. 17 Nolu Isparta Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İbrahim Sağ, “Başkanımıza teşekkür ediyoruz, böyle bir garajı verdikleri için. Bizim için çok iyi oldu, güvenli bir yere park edemiyorduk, hırsızlık olayları oluyordu. Garaj için başkanımız daha önce 4 bin metrekarelik bir yer vermişti, orasının yetmeyeceğinden hareketle şimdiki yeri bizlere tahsis etti. Başkanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni garaj alanının şoförlere ve Isparta halkına hayırlı olması dileklerinde bulunan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, “Böyle bir istekte bulunmuştunuz. Çok önemli bir istekte bulundunuz, bu şehir düzeni için de gerekliydi. İleride belki burayı yetersiz gelince genişletebiliriz, yeter ki siz isteyin bizde çare bulalım. Bizim işimiz doğru hizmet. Bu alanımıza belediye olarak yine yardımcı olacağız, alanı güzel bir şekilde düzenleyelim. Asfalt çıkıntısından da sereriz. İleride talebe göre asfalt dökebiliriz. Isparta'nın seviyesini yükseltecek her türlü hizmete ve yardıma hazırız. Bu tesisiniz hayırlı uğurlu olsun” dedi.