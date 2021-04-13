TKDK'ya toplam yatırım bedeli 272 milyon lira olan 42 proje başvuru yaptı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Isparta İl Koordinatörlüğü'ne 10. Çağrı döneminde toplam yatırım bütçesi 272 milyon lira olan 42 proje başvurusu yapıldı. Bu projelerin hibe destek tutarı 115 milyon 500 bin olarak açıklandı.

TKDK Isparta İl Koordinatörlüğü “101. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “103. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” olmak üzere 2 ana başlıkta çıkılan 10. proje başvuru çağrı dönemi proje kabulü 9 Nisan'da sona erdi. TKDK İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü, bu başvuru döneminde 42 projenin başvuru yaptığının bunların toplam yatırım bedellerinin ise 272 milyon lira olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Gülcü, projelerden 8'inin besi ve süt hayvancılığı, 5'inin süt ve süt ürünleri işlenmesi ve süt toplama merkezlerinin kurulması, 28'inin meyve ve sebzelerin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ve 1'inin de su ürünlerinin işlenmesi alanında olduğunu söyledi. Gülcü, projelerin hibe destek tutarının ise 115 milyon 500 bin lira olduğunu açıkladı.

“Önemli proje başvuruları alındı”

Başvurular arasında önemli yatırım projeleri olduğuna değinen Prof. Gülcü, “İlimiz için önemli bir değer olan su ürünleri işleme sektöründe büyük bir yatırım projesi alındı. Yıllık 700 ton kerevit işleme kapasiteli bu proje tamamlandığında ilimiz ihracat gelirlerine önemli bir katkı sağlayacaktır. Meyvecilik şehri olan Isparta'mızda, son yıllarda pazar payı gittikçe artan meyve -sebze kurutma sektöründe de bu çağrı döneminde yeni projeler alındı. Bu projeler ile sektörün kapasitesi yılda 210 ton artacaktır. Gerek iç gerekse dış piyasalarda makine ile seçilmiş paketlenmiş meyvelere olan talep her geçen gün artmaktadır. TKDK tarafından bugüne kadar Isparta'ya modern ve yüksek teknolojiye sahip 14 paketleme tesisi kazandırılmış olup, inşallah bu çağrı döneminde 12 tesis daha kazandırılarak sektörün güçlenmesine katkı sağlanacaktır. Projelerin inceleme sürecine ivedilikle başlayacağız. Projelerin tamamlanması ile birlikte Isparta ekonomisine yeni değerler kazandırılırken, üretime ve istihdama büyük katkı sağlanmış olacaktır” diye konuştu.