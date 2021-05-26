İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafik kazası sonrası hayatını kaybeden erkek hemşirenin organları 6 hastaya umut oldu

Isparta’da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Arif Yunus Emre Altunbaş’ın (28) organları, 6 hastaya umut oldu.

Isparta'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Arif Yunus Emre Altunbaş'ın (28) organları, 6 hastaya umut oldu.


Kaza 18 Mayıs günü saat 21.10 sıralarında Dere Mahallesi 117 Cadde ile 2506 Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Oğuzhan G., idaresindeki otomobil ile Arif Yunus Emre Altunbaş'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Altunbaş ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Altunbaş, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Organları 6 hastaya umut oldu


Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Arif Yunus Emre Altunbaş'ın tüm müdahalelere rağmen dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi beyin ölümü gerçekleşen Arif Yunus Emre Altunbaş'ın organlarını bağışladı. Bağışlanan organlar İstanbul, Malatya ve Antalya'daki nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu.


Altunbaş'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Asri Mezarlığa defnedildi.


Arif Yunus Emre Altunbaş'ın yaklaşık 3 ay önce babasını korona virüs hastalığından kaybettiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.