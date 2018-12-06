Trafik polisi bu kez çay ikramı için durdurdu

Isparta'da Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabaha karşı yorgun, uykusuz ve dalgın sürücülerin kaza yapmasını önlemek amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışması yapıldı. Trafik polisi ayrıca, sabaha karşı yapılan uygulamada sürücülere çay ikramında bulunuldu.

Isparta merkez bölge trafik ekipleri, şehir giriş-çıkışları ve Konya karayolu üzerinde yük taşımacılığı yapan uzun yol sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, dinlenme sürelerine uymayan ya da uykusuz, yorgun ve dalgın olan sürücülerin en yakın dinlenme tesisi ve Bölge Trafik İstasyon Amirliğine davet edildiği çalışmalarda ayrıca çay ikramında bulunuldu.

Yorgun, dalgın ve uykusuzluğu giderilen sürücülere, eğitim çalışması sonrasında güvenli şekilde yolculuk yapması için müsaade edildi.