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Traktör hırsızları yakalandı

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesi Çarıksaraylar kasabasında traktörünün evin önünden çalınması olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Çarıksaraylar kasabasında traktörünün evin önünden çalınması olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.


Jandarmanın Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından aralıksız olarak yürütülen çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını R.A. ve H.A. isimli şüpheliye sattıkları tespit edildi. H.H.B. isimli şahsa ait çalınan traktör bulunarak sahibine teslim edildi. Olayı gerçekleştirilen 2 şüpheli yakalanarak adli makamlara tespit edildi.

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