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“Tüm engelleri birlikte aşacağız”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, görevine başlamasıyla birlikte Yürüme Engelliler Derneği, 15 Temmuz İmam Hatipliler Derneği, Somali Topluluğu Derneği yöneticileri başta olmak üzere, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.


Her yaş, her meslek gurubundan ziyaretçilerin ‘hayırlı olsun' dileklerini makamında kabul eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in ziyaretçileri arasında Yürüme Engelliler Deneği üyeleri de yer aldı. Dernek Başkanı İsmail Hakkı Atasoy ve üyelerle yakından ilgilenen Başkan Başdeğirmen, Isparta'da tüm engellerin kaldırılacağını belirtti. Dernek Başkanı Atasoy, talepleri ile ilgili olarak bilgiler verdi. Atasoy, Isparta Belediyesi bünyesinde engelli hattı kurulmasını isteyerek, genel anlamdaki talepleri noktasında bilgiler verirken, kaldırımlardaki engelli rampalarının yeniden ele alınmasını ve gerekli düzenlemenin yapılmasını istedi.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde her zaman sivil toplum kuruluşları ile birlikte olacaklarını, gerekli her türlü adımın atılacağını kaydederek, Yürüme Engelliler Derneği tarafından talep edilen isteklerin yerine getirileceğini söyledi.


Başkan Başdeğirmen'in ziyaretçileri arasında yine 15 Temmuz İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ramazan Çapan ve yöneticiler de yer aldı. Hayırlı olsun dileklerini ileten Çapan, Başkan Başdeğirmen'e üzerinde ismi yazılı olan halı portresi takdim ederek çalışmalarında başarı dileklerini iletirken, makamda gerçekleşen kabuller gün boyu devam etti.

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