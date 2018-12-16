Türk Anneler Derneği Isparta Şubesi ihtiyaç sahipleri için bir arada

Türk Anneler Derneği Isparta Şube Başkanı Ayla Balcı etkinlikte Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı kendilerini unutmadığı ve her zaman destekçileri olduğu için teşekkür etti.

Annelerin çok kıymetli olduğunu ve bunun nedeninin anne olmaktan geçtiğini söyleyen Başkan Ziya Günaydın, “Anne dendiği zaman her şey duruyor. Anne denince annem aklıma geliyor, anneler kaybedildiğinde kıymeti bin kat daha fazla artıyor” dedi. Türk Anneler Derneğinin belli talepleri olduğunu ve bunun karşılanacağını ifade eden Başkan Günaydın, “Anneler ihtiyaçlarını söyleyemez, anneler vakur, ince ruhlu, üzülen ve ağlayandır. Anneleri kim sevmez ki, tüm annelerimizi çok seviyorum, saygı duyuyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Günaydın ve eşi Dilek Günaydın, tüm annelerle yakından ilgilendi ve sohbet etti.