Türk şirket, Kuzey Afrika ve Asya'dan sonra Ruslara da fabrika kuracak

Isparta'daki şirket Kuzey Afrika ve Asya'dan sonra Ruslara da fabrika kuracak.

Üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını yurt dışına yapan Isparta şirketi, yaptığı çalışmalarla Avrupa ülkelerinin yanı sıra Kuzey Afrika ve Asya ülkelerinde faaliyetlerini artırırken, bu kez Rusya'nın en büyük demir çelik sektöründeki lider isimlerinden Metalloinvest şirketiyle dev bir anlaşma yapmak üzere son aşamaya geldi. Demir çelikte kurduğu dev fabrikalarla bir çok ülkenin referans listesinde yer alan Türk şirket, ayrıca modernizasyon kapasitesini artırmak için de çalışmalar yürütüyor.

Türk şirketinin başarısı

Isparta'ya gelen Metalloinvest Şirketi'nin Koordinatörü ve Baş Uzmanı Pavel Kotelnikov, 4 müdürüyle birlikte, iş adamı Bülent Sarıgül tarafından karşılandı. Rus Heyeti, daha sonra Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi'nde (IOSB) bulunan fabrikada incelemelerde bulundu. Türk şirketin şu ana kadarki çalışmalarını beğenen Rus Heyet, daha sonra fabrikada yapılan diğer çalışmaları inceledi. Pavel Kotelnikov, yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Sarıgül'ü tebrik ederek, firmanın bu alandaki başarısını takdir ettiğini dile getirdi. Kotelnikov, yapacakları yeni anlaşmayla 2 ülkenin dostluğun artacağını ve çok daha güzel işler yapılacağına inandığını söyledi.

“Türk imzasını her ülkeye attıracağız”

İş Adamı Bülent Sarıgül ise, Rus Heyeti ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Rusya'nın demir çelikteki başarılı şirketlerinden Metalloinvest müdürlerini Isparta'mızda ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Avrupa ülkeleriyle çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Rusya'ya da Türk imzasını attıracağız inşallah. Ulusal ve uluslararası pazar için makine üretiminden anahtar teslim çözümlerine kadar tesis kuruluşu, modernizasyon, makine ve ekipman üretimini yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.