Türkiye dereceleri elden milli atletizmciler hedef büyülttü

Sekiz ülkeden gelen 18 misafir atletin de katılım gösterdiği yarışmalarda üç günde 1200 atlet start aldı.

Isparta'yı ulusal ve uluslararası yarışlarda dereceleriyle gururlandıran Milli Sporcular Rumeysa Coşkun büyükler kategorisinde Musa Bayram ise U20 kategorisinde mücadele etti. Milli Sporcu Rumeysa Coşkun büyük bayanlar 3000 metrede 9.34 derecesiyle Türkiye üçüncüsü, Milli Sporcu Musa Bayram ise 60 metre engel genç erkeklerde 8.38 derecesiyle Türkiye üçüncü oldu.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek Isparta'da iki bronz madalya ile dönen Milli Sporcular Rumeysa Coşkun, Musa Bayram, Atletizm İl Temsilcisi Sibel Yılmaz, antrenörler Lütfi Yılmaz ve Serdar Demirci'yi makamında ağırladı.

Türkiye derecesi elde eden Milli sporcuları ve başarının mimarları antrenörleri kutlayan İl Müdürü Murat Gevrek, “Atletizmde elde edilen başarılar bizleri gururlandırıyor. Son olarak İstanbul'da gerçekleştirilen Atletizm Salon Şampiyonasındaki başarılar camiamızı biz kez daha gururlandırdı. Sporcularımızın Avrupa Şampiyonası hedefleri var. Bu hedefleri doğrultusunda onlarında yayında ve her daim arkasındayız. Başta sporcularımız olmak üzere fedakârca çalışan antrenörlerimizi tekrardan kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Atletizm İl Temsilcisi Sibel Yılmaz ise ziyarette Milli Sporcuların Temmuz ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası hazırlanacaklarını belirterek, atletizm branşına desteklerinden dolayı İl Müdürü Murat Gevrek'e teşekkürlerini iletti.

İl Müdürü Murat Gevrek ziyarette sporcu ve antrenörlerle sohbet ederek, kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti.