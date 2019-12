T?rkiye genelinde 7 s?n?fta uygulanan 'Gelece?in S?n?f? Laboratuvar?'n?n sekizincisi Isparta'da a??ld?

Isparta'da Yedi?ehitler ?lkokulu 2-E s?n?f? ??rencileri s?n?f ??retmenleri Ahmet Canbolat ile birlikte klasik s?n?f modelinden ?ok farkl? olan Future Classroom Lab (FCL-Gelece?in S?n?f? Laboratuvar?) y?ntemiyle olu?turduklar? s?n?flar?nda e?itim g?r?yorlar. T?rkiye genelinde ?u anda 7 s?n?fta uygulanan y?ntem, Isparta Yedi?ehitler ?lkokulu 2-E s?n?f?yla birlikte 8 olacak.

H?lihaz?rda okullarda uygulanan ve e?itimde etkin teknoloji kullan?m?n? sa?layan Fatih Projesi ile de uyumlu olan y?ntemden ??renci ve ??retmenler olduk?a memnun olduklar?n? ifade ettiler.

Isparta Valisi ?mer Seymeno?lu, y?ntemin uygulanmas?nda aktif olarak rol alan ??renci, ??retmen ve velilere farkl? tecr?beler kazand?ran FCL'nin Isparta'da ilk ve tek uygulama s?n?f? olan Yedi?ehitler ?lkokulu 2-E s?n?f?n? ziyaret ederek, ??rencilerle bir araya geldi.

??rencilerle tek tek tek sohbet eden Vali Seymeno?lu S?n?f ??retmeni Ahmet Canbolat'tan proje hakk?nda bilgi alarak s?n?f?n a??l?? kurdelesini kesti.

?Gelece?in S?n?f Laboratuvar? merkezi Br?ksel'de bulunan Avrupa Okul A?? projesidir?

Ele?tirel d???nme, ileti?im, dijital beceriler, ??renmeyi ??renme, ki?isel ve sosyal sorumluluk geli?tirme ve i?birli?i kurma gibi pek ?ok b?l?mde ilerleme kaydetmek amac?yla alt? farkl? ??renme alan?ndan meydana gelen yeni ve esnek ??renme alanlar?n?n olu?turulmas?n? sa?lamak ad?na e?itim ??retim ger?ekle?tirdiklerini s?yleyen S?n?f ??retmeni Ahmet Canbolat, ?Projemizin ismi Future Classroom Lab (FCL) yani Gelece?in S?n?f Laboratuvar?. Gelece?in S?n?f Laboratuvar? merkezi Br?ksel'de bulunan Avrupa Okul A?? projesidir. ?lkemizde 7 tane FCL s?n?f? olup, biz de Isparta'da T?rkiye'nin 8. FCL s?n?f? olma yolunda ad?m att?k. S?n?f?m?zda farkl? 6 tane ??renme alan? var. Ayn? zamanda ak?l oyunlar?m?z sayesinde ?ocuklar istedikleri zaman buray? at?lye gibi kullan?yorlar. Her hafta veli deste?i ile ?t? yap?m?, mutfak d?zeni, diki? dikme gibi etkinlikler ger?ekle?tiriyoruz? dedi.

Miniklerden Vali'ye yo?un ilgi

B?yle bir s?n?fta ??rencilerle bir arada olmaktan duydu?u memnuniyeti aktaran ve s?n?f?n olu?turulmas? s?ras?nda t?m giderleri kar??layan hay?rseverler Kezban Pala ve Mehmet Pala'ya te?ekk?r eden Vali Seymeno?lu, ?Ziyaretten b?y?k bir mutluluk duydum, keyif ald?m. ?ocuklar?m?z 2. s?n?f ??rencisi olmalar?na ra?men kendilerine g?venlerini gayet y?ksek g?rd?m. Sohbetimiz s?ras?nda hepsi s?z almak istediler, sorulan sorulara net cevaplar veriyorlar. Bu da ald?klar? e?itimin ?ok iyi oldu?unu g?steriyor. Bu s?n?f?n olu?turulmas?nda eme?i ge?en ba?ta hay?rseverlerimize ?ok ?ok te?ekk?r ediyorum. Di?er taraftan b?y?k bir fedak?rl?klarla bu s?n?f? olu?turan ve devam?n? sa?layan s?n?f ??retmenimize te?ekk?r ediyorum. G?r?yorsunuz ?ocuklar ?ok keyifli, bu ya?ta 1 saati a?k?n s?redir hi? s?k?lmadan g?r?lt? yapmadan bizlere e?lik ettiler. Buna bu s?n?f?n d?zeninin ve olu?turdu?u ortam?n sebep oldu?unu g?r?yoruz. Bu t?r s?n?flar?n di?er okullar?m?zda da ?o?alt?labilmesi i?in elimizden gelen her t?rl? deste?i sa?layaca??z. B?yle s?n?flar?n say?s?n? artt?rd???m?zda ?lkemizin gelece?i i?in daha ba?ar?l? i?lere katk? sa?lam?? olaca??z? diye konu?tu.

S?n?ftaki incelemelerinin ard?ndan ayn? kamp?ste bulunan Yedi?ehitler Ortaokulu bah?esinde d?zenlenen kermesi de ziyaret eden Seymeno?lu, velilerle sohbet ederek bol kazan?lar temennisinde bulundu.