“Türkiye'de her 100 madde bağımlısından 95'i erkek”

Isparta'da ‘En iyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında annelere madde bağımlılığı eğitimi veriliyor. Son eğitimde annelere madde bağımlısı bir çocuğu nasıl tespit edecekleri anlatılırken, Türkiye'de her 100 bağımlıdan 95'inin erkek olduğu belirtildi.

Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘En iyi Narkotik Polisi Anne' projesi eğitimlerinin Isparta'da 3.'sü gerçekleştirildi. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzman ekipler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personellerine yönelik uyuşturucu kullanımının önüne henüz başlanmadan geçmek ve bağımlılık boyutuna ulaşmaması için annelere madde bağımlılığı eğitimi verdi. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen farkındalık eğitiminde sunum yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narko-Rehber Eğitmeni Engin Çağlar, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden çocukların koruma yöntemlerini ve İçişleri Bakanlığının geliştirdiğini UYUMA aplikasyonu tanıttı.

“Kendi çocuğunuzu ve çevrenizdeki çocukları tanırsınız”

Annelerin madde bağımlısı bir çocuğu nasıl tespit edeceğini anlatan Çağlar, “Siz kendi çocuğunuzu ve çevrenizdeki çocukları tanırsınız. Birincisi harcamalarında gözle görülür bir artış varsa, sizden sürekli farklı bahanelerle para istemeye başlamışlarsa, evinizde mücevher gibi değerli eşyaların kaybolduğunu anlarsanız, bir gün polis merkezinden aranıp ‘çocuğunuz hırsızlık, dolandırıcılık gibi bir suça karıştı' derlerse ve bununla birlikte çocuğunuzda ciddi kilo kaybı varsa bağımlılıkla ilgili endişelenmeniz gereken bir konu olabilir” dedi.

“Her 100 madde bağımlısından 95'i erkek”

Projenin amacının annelerin bilgi ve farkındalık düzeylerine katkıda bulunarak, bu çalışmalarda yer almasını sağlamak olduğuna değinen Çağlar, “Türkiye'de her 100 uyuşturucu bağımlısının 95'i erkek iken sadece 5'i bayan. Bayanlar uyuşturucuya erkeklere nazaran çok daha uzaklar. Ondan dolayı annelere gitmek ve onların bu mücadele katılımlarını sağlamak istiyoruz” dedi.

“Eğitim çok faydalı oldu”

Verilen eğitimin faydalı olduğunu belirten anneler ise “En iyi Narkotik Polisi ‘Anne' projesine gönülden destek veriyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Eğitim çok akıcı ve faydalıydı. Eğitimde güzel örneklerle önemli bilgiler edindik. Bu bilgiler doğrultusunda gerek kendi çocuklarımız gerekse çevremizdeki evlatlarımızı daha iyi gözlemleme ve takip etme şansımız olacak. Eğitimde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dediler.