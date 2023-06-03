Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da festival coşkusu devam ediyor

Festivalin 2. gününde de festival alanı vatandaşlarla dolup taşarken, çocuklar kendileri için düzenlenen etkinliklerle eğleniyor.

Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da festival coşkusu yaşanıyor. Gülün en güzel açtığı şehirde gül hasadı devam ederken, gülün kokusu Isparta Uluslararası Gül Festivali ile taçlanıyor. Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Isparta Uluslararası Gül Festivali'nin 2. gününde de çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Isparta Meydan AVM etrafında oluşturulan festival alanında çocuklara yönelik çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirilirken, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının açtığı stantlarda vatandaşlara yönelik çalışmalarına ilişkin bilgilendirmeler yapılıyor. Ayrıca vatandaşlar festival alanında bulunan stantlardan alışveriş yapıyor, canlı müzik konserleri ve çeşitli etkinliklerle eğleniyorlar.

Festivalin coşkusunu doyasıya yaşıyorlar

Festival coşkusunu en iyi yaşayanlar yine çocuklar oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde çocuklara yönelik birçok etkinlik bulunuyor. Festival alanında çocuklar kum boyama, maske boyama, ebru sanatı, yüz boyama gibi kendileri için hazırlanan etkinliklere katılarak, festivalin coşkusunu doyasıya yaşıyorlar.

Geri dönüşüm malzemelerinden üretilen ürünleri inceliyorlar

Birçok standın yer aldığı festival alanında Isparta Belediyesi'nin Geri Dönüşüm Otobüsü de büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar geri dönüşüm malzemelerinin yer aldığı otobüsü ziyaret ederek, geri dönüşüm malzemelerinden üretilen ürünleri inceliyorlar. Ayrıca festival alanında ahşap oymacılığı ve ahşap boyama gibi birçok etkinlik gerçekleştirilirken, Isparta Meydan AVM içerisinde minyatür halı dokuma yapılıyor.

Festival alanındaki etkinliklere katılan çocuklar, etkinliklerin çok güzel olduğunu belirttiler. Etkinliklerde çok eğlendiklerini dile getiren çocuklar, “Çocuklar için çok güzel etkinlikler var. Maske, gül boyama yapıyoruz. Belediyemize çok teşekkür ederiz” dediler.

Isparta'da herkesin bir yıl boyunca Gül Festivalini beklediğini ifade eden vatandaşlar, “Çocuklar için güzel faaliyetler var. Harika geçiyor, çok güzel. Belediyemize teşekkür ediyoruz” görüşlerinde bulundular.