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Türkiye'nin Sihirli Elleri yarışmasında Isparta'yı temsil edecek

Isparta’da erkek kuaförü Bülent Solak, 21 Nisan 2019 Tarihinde Ankara Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenecek olan ’Türkiye’nin Sihirli Elleri’ yarışmasında Isparta’yı temsil edecek.

Isparta'da erkek kuaförü Bülent Solak, 21 Nisan 2019 Tarihinde Ankara Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenecek olan 'Türkiye'nin Sihirli Elleri' yarışmasında Isparta'yı temsil edecek.


Türkiye'nin farklı illerinden 60 erkek, 15 topuz ve 15 türban tasarımı olmak üzere 30 bayan kuaförünün katılacağı yarışmada derece elde eden kuaföre kupa verilecek.


Ülke genelinde 90 kuaförün ter dökeceği yarışma ile ilgili Isparta'yı en iyi şekilde temsil etmek istediğini dile getiren Kuaför Bülent Solak, “Türkiye'nin sihirli eller yarışmasına bu yıl ikinci kez katılıyorum. Geçtiğimiz yarışmadan plaket ve madalya ile geri döndüm aradan geçen 1 yıl boyunca bu yarışma için hazırlandım. Bu yıl, dolu dolu ve bomba gibi bir şekilde hazırlandığım sihirli eller yarışmasına katılarak birinciliği Isparta'mıza getirmek istiyorum. Isparta'daki hemşehrilerim ve müşterilerimizden dua bekliyorum” dedi.

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