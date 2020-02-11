U-14 Bölge Basketbol Şampiyonası başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetleri programında yer alan U14 Kızlar Bölge Şampiyonası 11-14 Şubat 2020 tarihleri arasında Isparta'da 6 Mart Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

13 il takımının katıldığı Bölge Şampiyonası'nda heyecan başladı. Müsabakalar Isparta 6 Mart Spor Salonunda oynanıyor. Bölge Şampiyonası'na katılan takımlar ise şöyle:

“Afyon Merkez Gazi Endüstri Meslek Lisesi Gençlik ve Spor, Antalya Basketbol Gençlik ve Spor, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, İzmir Balçova Belediye Termal Spor, Manisa Basketmania Basketbol İhtisas Spor, Muğla Datça Belediyespor, İzmir Ege Mega Spor, Isparta Profesyonel Eğitim Gençlik ve Spor, Manisa Yunus Emre Belediyespor, Denizli Saygın Spor, Denizli Servergazi Basketbol Spor, Isparta Şampiyonlar Spor."