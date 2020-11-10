Ukraynalı genç kızın Atatürk sevgisi

Isparta'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı dolayısıyla tören düzenlenirken, saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalığına kentte hayat durdu. Anma törenine Ukraynalı Maria Chesak da katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yılı dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi Isparta'da da anma töreni düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydan'ında gerçekleştirilene törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, protokol üyeleri, öğrenciler, askeri erkan ve gaziler katıldı. Tören Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Sırasıyla valilik, garnizon komutanlığı ve belediye çelenkleri Atatürk Anıtına konuldu. Çelenklerin sunulmasının ardından sirenlerin çalmasıyla birlikte kentte hayat 2 dakikalığına durdu. Buradaki tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Isparta'da resmi anma törenine katılanlar arasında 11 yıldır Türkiye'de yaşayan 27 yaşındaki Ukraynalı Maria Chesak da vardı. Anma törenini izleyen Chesak, sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşuna katıldı.

“1938 yılından beri Atatürk, nesil nesil Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarını özlem içinde bıraktı”

Tören sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Maria Chesak, 11 yıldır Türkiye'de, 2 yıldır da Isparta'da yaşadığını belirterek, 10 Kasım Atatürk'ü anma programına katılmak üzere meydana geldiğini söyledi. Chesak, “Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82'inci yılı. Bazı insanlar kaderi değiştirmek için doğarlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk öyleydi. Bugün onun için buradayız. Ne yazık ki 1938 yılından beri Atatürk, nesil nesil Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarını özlem içinde bıraktı” dedi.

“Atatürk'ü yabancılar da tanıyor ve anıyor”

Babasının Türk olduğunu ifade eden Chesak, “Atatürk sevgisi birazda babamdan kaynaklanıyor. Hepimiz seviyoruz ve özlemle anıyoruz. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri ve Cumhuriyeti kuran adam. Atatürk çok saygı duyduğumuz, sadece Türkiye değil, yabancılar da biliyor ve anıyorlar. Farklı ülkelerde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyorlar. Yurtdışında yaşarken de 10 Kasım benim için önemli bir gündü” diye konuştu.