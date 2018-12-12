Ukraynalı hekimler SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde

Ukrayna Lviv National Medical Üniversitesi'nde görev yapan diş hekimleri, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'ne ziyarette bulundu.

Prof. Dr. Taras Gorodetsky ve Prof. Dr. Sergıy Matsevko ile beraberindeki 15 diş hekimine, SDÜ'deki fakültenin güncel klinik uygulamaları hakkında bilgi verildi. Fakültede yapılan uygulamalar ile ilgili bilgi alan Ukraynalı hekimler, SDÜ Diş Hekimliğinin uluslararası ortamda üst düzey işlere imza attığını ifade ettiler.

Ukraynalı hekimler gördükleri ilgiden memnun kaldı

Sabah seansında canlı cerrahi implant ameliyatına katılan heyet, öğleden sonra Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Baykul ile Diş Hekimliği Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Süha Türkaslan'ın sunumlarını dinledi. Görmüş oldukları ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Ukraynalı hekimler, ziyaretlerinin kendileri ve meslekleri adına çok faydalı olduğunu, yeni uygulamalar ile ilgili bilgi aldıklarını belirtti.