Ülkü Ortaokulu, basketbolda Isparta şampiyonu oldu

Isparta'da düzenlenen Okullararası Küçük Erkekler Basketbol İl Birinciliği sona ererken, müsabakaların şampiyonu Ülkü Ortaokulu oldu.

Ülkü Orta Okullu sporcular, Doğa Koleji, TED Koleji, Halıkent, Gülistan ve IYAŞ Selçuklu Orta Okulu'nu farklı mağlup ederek, Isparta şampiyonu oldular. Işıkkent Spor Salonu'nda oynanan maçlar kıran kırana geçen mücadelelere sahne oldular. Tüm rakiplerini adeta dize getiren Ülkü'de birinci olmanın sevinci yaşanırken, Antrenör Metin İnal'ın öğrencileri önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan grup müsabakalarında Isparta'yı temsil edecek.