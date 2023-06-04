Uluslararası Gül Festivalinde gül toplayıp, gül şehri Isparta'yı tanıdılar

gününde Güneykent beldesinde gül hasadı yapıldı, festivale katılan vatandaşlar gül bahçelerinde gül topladı. Yurt dışından gelen gruplar gül fabrikasında yöresel oyunlarını sergiledi.

Isparta Uluslararası Gül Festivali, 3. gününde de çeşitli etkinliklerle devam etti. Güneykent beldesinde sabah saatlerinde başlayan etkinlikte gül bahçeleri ziyareti gerçekleştirildi. Bahçelerde gül hasadı yapılırken, vatandaşlar güller arasında bol bol fotoğraf çektirdiler. Gül bahçelerindeki etkinliğin ardından gül fabrikasını ziyaret eden vatandaşlar, gülün işlenişi hakkında bilgi aldılar, gül fabrikası müzesini gezdiler.

Etkinliklere Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, Isparta Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, Gönen Kaymakamı Ali Argama, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Isparta Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, Uluslararası Gül Festivalinin en önemli etkinliklerinden birisinin gül bahçeleri ziyareti ve gül hasadı olduğunu, bunu da gerçekleştirdiklerini söyledi. Misafirlerle gül topladıklarına değinen Büyükçulcu, “Gülün turizm açısından ne kadar önemli olduğunu şehre gelen yerli ve yabancı misafirlerimizle bir kez daha görmüş olduk. Bu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'in önderliğinde ilimize artı değer sağlayan gülün daha da tanınır hale gelmesi, daha da şehre katma değer sağlaması ekonomimiz ve turizmimizin gelişmesi açısından düzenlediğimiz festivalimize gerek yurtiçi gerekse yurtdışından gelen misafirlerimiz son derece mutlular. Gülü ve Isparta'yı bildiklerini ancak gülün böyle bir ortamda yetiştiğini, farklı değer ve güzelliklere sahip olduğunu ilk kez yaşadıkları için onlar da son derece memnun. Misafirlerimizin memnun olması başkanımızın önderliğinde gerçekleştirdiğimiz festivallerde ne kadar doğru iş yaptığımızın göstergesi oluyor. Bu bağlamda emeği geçen başta belediye başkanımız, valimiz, turizm müdürlüğümüz ve bakanlık yetkililerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Misafirlerimize de şehrimize geldikleri ve bu güzelliği bizimle yaşadıkları için teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha iyisini, daha güzelini Isparta'mız ve ülkemiz için yapmaya devam edeceğiz” görüşlerinde bulundu.

Isparta Uluslararası Gül Festivali için yurtdışından gelen halk oyunları ekipleri, gül fabrikası alanında oyunlarını sergiledi. Vatandaşlar da gösterileri büyük ilgiyle takip etti.