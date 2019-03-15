Üniversiteli İrem Su'nun cenazesi memleketine uğurlandı

Burdur'da iki gün önce Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandıktan sonra Isparta'da sevk edildiği hastanede yaşamını yitiren genç kızın cenazesi memleketine uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda meydana geldi. Süleyman Emre K. yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobille Emre E. yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan İrem Su Akkaya (19) ağır yaralandı. Kaza sonrasında 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan MAKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği 1. Sınıf öğrenci İrem Su Akkaya, Burdur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edildi. Hastanedeki yaşam savaşını kaybeden İrem Su Akkaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Gece yarısı otopsisi tamamlanan genç kızın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'nın Soma ilçesineuğurlandı.

Genç kızın yakınları ve arkadaşları hastane önünde gözyaşı dökerken, ailesi ise yasa boğuldu.