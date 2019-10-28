Üniversitesporun 3 kuşağı Isparta'da buluştu

Isparta'da 2. Geleneksel Üniversitespor Gala Gecesi düzenlendi. Spor adamı ve akademisyen Atila Tanyolaç'ın öncülüğünde hazırlanan 3 kuşağın buluşmasına yoğun katılım oldu.

Geçmişte futbol ve basketbol oynayan öğrencilerini güller diyarı Isparta'da toplayan spor adamı Atila Tanyolaç, yıllar önce olduğu gibi Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Futbol Sahası'nda bir araya geldiklerini ve eski günlerini yad ettikleri kaydetti.

Duygu yüklü anların yaşandığı etkinliğe sporcuların ve antrenörlerin aileleri de katıldı. Diğer yandan, IYAŞ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen galada da üniversitespor nostaljisiyle ilgili bir sunum yapıldı.

Organizasyonu düzenleyen Atila Tanyolaç, “Isparta'mızda, Üniversitespor çok özel bir takımdı ve biz öğrencilerimle hiç kopmadık. Yıllar geçse de irtibatımız hiç kesilmedi. Öğrencilerimin bir çoğu öğretmen ve spor adamı oldu. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.