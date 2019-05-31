Ünlüler, Isparta'ya hayran kaldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un ülke turizmine katkı sağlamak ve farklı yardımlaşma derneklerine destek olmak amacıyla başlattığı 'Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' projesi kapsamında ünlü sanatçılar, modacılar, seyahat yazarları ve sinema sanatçıları Eğirdir'e geldi. Ünlüler, Isparta ve Eğirdir'e hayran kalarak, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden takipçi ve hayranlarıyla paylaştılar.

Gül hasadı için güller ve göller diyarı Isparta'ya gelen ünlüler geçidi, Eğirdir'de Ayşegül Yürekli Şengör'ün misafiri oldular.

Tarihçi, Seyahat Yazarı, Profesyonel Rehber Saffet Emre Tonguç, ünlülere Eğirdir'in tarihini, kültürünü ve turizm değerlerini anlattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile birlikte Eğirdir'e gelen ünlüler arasında, sanatçı Muazzez Ersoy, Aslıhan Hünel, balet ve dizi oyuncusu Tan Sağtürk, İlker Aksum, gazeteci ve TV yapımcısı Elif Dağdeviren, ünlü manken Deniz Akkaya, oyuncu Başak Sayan, Ayşe Kaynarcalı, yazar Suna Dumankaya, sanatçı Lara, turizm acentesi sahiplerinden Şebnem Akarsu, ünlü modacı Emel Oysal gibi isimler yer aldı.

Eğirdir Yeşilada'da bulunan Ayestafanos Kilisesi'nde müzik öğretmenleri tarafından Isparta yöresi eserlerinden oluşan müzik dinletisine katılan ünlüleri, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran karşıladı. Başkan Veli Gök'ün il dışında olması sebebiyle eşi Sevim Gök, Belediye Meclis Üyeleri Büşra Tatlıdil ve Av. Hediye Özkan Zengin, Belediye Şirketi Müdürü Ömer Yılmaz ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elvan Gök heyeti karşıladı ve yakından ilgilendi.

İş insanı Eğirdirli Ayşegül Yürekli Şengör, evinde misafir etiği ünlü isimleri akşam yemeğinde ağırladı. Bol bol fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında Eğirdir'i ve Isparta gülünü paylaşan ünlüler, "Memleketimiz bir cennet. Eğirdir apayrı bir cennet" diye nitelendirdiler.