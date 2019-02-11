USED'in Isparta Temsilciliği açıldı

Uluslararası Şehirler Derneği'nin (USED) Isparta Temsilciliği açılışı, düzenlenen kahvaltılı lansman toplantısı ile gerçekleştirdi.

Şehirlerle ilgili yaptığı projelerle öne çıkan USED'in Isparta ile ilgili de bir dizi çalışmalar yaptıktan sonra muhataplarına öneri olarak sunması hedefleniyor.

Isparta'da düzenlenen toplantıda konuşan USED Başkanı Bülent Yüksel, "Derneğimizin kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmalar hızla ilerlemektedir. Ülke genelinde yaptığımız projeler genelde dikkat çekmektedir. Ayrıca özgür, güvenilir, objektif şehir ile ilgili görüşleriyle tüm kesimlerin bir arada olduğu istikrarlı, proje odaklı bir sivil toplum kuruluşudur" dedi.

Öte yandan, Isparta Temsilciliği görevi Tuncay Tülemen'e verilen derneğin önemli çalışmalar yapması hedefleniyor.