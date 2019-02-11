İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

USED'in Isparta Temsilciliği açıldı

Uluslararası Şehirler Derneği’nin (USED) Isparta Temsilciliği açılışı, düzenlenen kahvaltılı lansman toplantısı ile gerçekleştirdi.

Uluslararası Şehirler Derneği'nin (USED) Isparta Temsilciliği açılışı, düzenlenen kahvaltılı lansman toplantısı ile gerçekleştirdi.


Şehirlerle ilgili yaptığı projelerle öne çıkan USED'in Isparta ile ilgili de bir dizi çalışmalar yaptıktan sonra muhataplarına öneri olarak sunması hedefleniyor.


Isparta'da düzenlenen toplantıda konuşan USED Başkanı Bülent Yüksel, "Derneğimizin kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmalar hızla ilerlemektedir. Ülke genelinde yaptığımız projeler genelde dikkat çekmektedir. Ayrıca özgür, güvenilir, objektif şehir ile ilgili görüşleriyle tüm kesimlerin bir arada olduğu istikrarlı, proje odaklı bir sivil toplum kuruluşudur" dedi.


Öte yandan, Isparta Temsilciliği görevi Tuncay Tülemen'e verilen derneğin önemli çalışmalar yapması hedefleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.