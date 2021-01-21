İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üst katında yangın çıkınca fenalaşan kadına sağlık ekipleri müdahale etti

Isparta’da yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı evde çıkan yangın korkuturken, alt katta panik yaşayan kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Isparta'da yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı evde çıkan yangın korkuturken, alt katta panik yaşayan kadına sağlık ekipleri müdahale etti.


Yangın saat 10.40 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 2936 Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı bir binanın son katında yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.



Alt kattaki yaşlı kadın panik yaşadı


Yangının başlamasıyla evde bulunan aile hemen binadan çıkarken, bu sırada ikinci katta ikamet eden yaşlı bir kadın da panik yaşadı. Panik yaşayan kadın ambulansa alınarak müdahale edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.