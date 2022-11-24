İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu ile mücadele operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı

Isparta’nın Gönen ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındıIsparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 23 Kasım tarihinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Gönen ilçesi sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen şok uygulamada 41 gram eroin ele geçirilerek, 1 şüpheli yakalandı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı


Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 23 Kasım tarihinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Gönen ilçesi sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen şok uygulamada 41 gram eroin ele geçirilerek, 1 şüpheli yakalandı.


Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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