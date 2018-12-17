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Uyuşturucu operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Isparta’da narkotik polisinin ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ile silahlar ele geçirildi.

Isparta'da narkotik polisinin ‘torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ile silahlar ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek amacıyla sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yayla Mahallesi'nde bugün bir adrese operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, yapılan aramada 5 parça halinde 237 gram esrar maddesi, 2 gram kenevir tohumu, 8 paket halinde 52.14 gram metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 4.67 gram eroin maddesi, 1 adet suboxone tablet, 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör ve 12 adet 9 milimetrelik mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile ona ait 28 adet fişek, 1 adet hassas terazi, paketlemede kullanılan şeffaf kilitli poşetler ve uyuşturucu kullanmakta faydalanılan aparatlar ele geçirdi. Operasyonda K.T., H.Ö. ve N.S. adlı şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerden N.S. hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, torbacılar K.T. ve H.Ö. ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

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