İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucuyu otomobilin motor kısmına zulaladılar

Isparta’da polisin şehir girişindeki yol kontrol noktasında düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilin motor kısmında zulalanmış vaziyette uyuşturucu hap ve eroin ele geçirildi.

Isparta'da polisin şehir girişindeki yol kontrol noktasında düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilin motor kısmında zulalanmış vaziyette uyuşturucu hap ve eroin ele geçirildi. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Isparta - Antalya Karayolu üzerindeki Sav kavşağı uygulama noktasında operasyon düzenlendi.


Yol kontrol noktasında dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde arama yapan narkotik polisi, şahısların üzerinden ve motor kısmında zulalanmış vaziyette 91 adet extacy hap, 14,65 gram eroin madde ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi. Operasyonda, araçta bulunan İ.Ç. , E.İ. ve S.Ç. isimli 3 şüpheli yakalanarak “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla gözaltına alındı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.